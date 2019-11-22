港股反彈力弱　騰訊做好　水泥股有追捧

港股早曾彈逾200點，惟觸及10天線(26,690點)即遇阻，恒生指數升幅收窄至不足100點；國企指數升逾40點，主板成交230億港元。

多隻重磅股合力撐市，中國海洋石油升1.7%；建設銀行、騰訊及友邦保險升0.8%至0.9%，合共貢獻恒指76點。

地產股弱勢，股份普遍受壓。恒隆地產跌1.9%；新世界發展、信和置業、長實、九龍倉置業跌0.3%至1%。新鴻基地產跟隨大市升0.7%。

踏入水泥旺季，相關股份有追捧。中國建材飆4.1%，是表現最佳國指成分股；海螺水泥升2.4%；西部水泥升1.6%；金隅集團升1%；華潤水泥升0.7%。

美團點評績後獲大行唱好，股價曾飆12.6%，創103.5元上市新高；暫維持一成升幅。

卡森國際澄清沽空機構指控，股份復牌勁彈逾3倍，暫企2元水平。雅高控股復牌一度再瀉37%，低見0.191元，暫跌幅收窄至6%。

【09:20】騰訊友邦撐升 美團再破百

港股連跌兩日後，周五(22日)開市略為反彈。恒生指數升118點或0.45%，報26,584點；國企指數高開43點，報10,494點。

油價升上兩個月高位，中國海洋石油升1.2%，是表現最佳藍籌；中國石油亦升0.8%。

重磅股騰訊及友邦保險升0.9%及1%，合共貢獻恒指50點。工商銀行及建設銀行升0.5%；滙豐控股、中國移動及中國平安無起跌。

手機設備股回稱，瑞聲科技升0.8%；舜宇光學升0.5%。

美團點評季績轉盈，股價飆1成，創101.3港元上市新高。

－－－－－－