【連環洗倉】卡森復牌勁彈逾3倍 雅高再瀉37%
2019年11月22日 09:43
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卡森國際(00496)及雅高控股(03313)於周四(21日)股價齊齊急瀉逾90%後停牌，兩股周五(22日)復牌，其中被沽空機構殺人鯨資本狙擊的卡森於開市前發澄清公布，反駁沽空機構的指控，股價隨即高開117%至0.99港元後，一度急彈379%，至2.18元，暫時成交1.3億元。
至於主要股東持股遭強制出售、兼不獲入選為MSCI中國全股票指數(MSCI China All Shares Index)成分股的雅高控股則未止瀉，低開24.6%至0.23元，進一步跌至0.191元，跌幅達37%，暫時成交逾2億元。
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