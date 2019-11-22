【連環洗倉】卡森復牌勁彈逾3倍　雅高再瀉37%

至於主要股東持股遭強制出售、兼不獲入選為MSCI中國全股票指數(MSCI China All Shares Index)成分股的雅高控股則未止瀉，低開24.6%至0.23元，進一步跌至0.191元，跌幅達37%，暫時成交逾2億元。

－－－－－－