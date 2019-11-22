【即市分析】鋼鐵股動若脫兔？

有內地調查機構表示，2019年首10個月，中國粗鋼表觀消費量按年增長8.2%至約7.8億噸，預計全年粗鋼表觀消費量按年增長超過6%，至約9.3億噸。該機構又指，因經濟維持增長，同時投資增長仍保持平穩推動，故鋼材需求強勁增長。

睇番基本因素，鞍鋼早前公布，今年首9個月收入按年減少0.24%至776億元人民幣，盈利按年減少約74.8%至17.22億元人民幣；至於馬鋼今年首9個月收入按年下跌8.7%至約575.81億元人民幣，淨利潤按年下跌約73.7%至14.64億元人民幣。

所以，單純睇業績表現，又真係唔算好有「錢景」。不過，從估值睇，鞍鋼及馬鋼現時都唔貴，兩者現價往績市盈率分別為3倍及3.2倍，加上板塊早前基本上無彈過，所以仍可以細細注短炒。

走勢上，鞍鋼股價日前呈大陽燭，上破多條主要平均線，9日RSI為78，MACD牛叉快速擴闊，走勢利好，可小注跟進，目標價3.3元，止蝕位2.8元。馬鋼股價昨日同樣大彈，但現價已升至前幾個月橫行區約2.9至3元水平，此位阻力應較大，故部署上不如專注吼鞍鋼，勝算應較大。

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