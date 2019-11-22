【即市分析】鋼鐵股動若脫兔？
2019年11月22日 10:00
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東方產經專欄作者股博士：內地經濟下行風險增，預計未來將推出更多財政及貨幣政策措施來支持經濟表現，加快基建投資是其中一環。鋼鐵股鞍鋼股份(00347)、馬鞍山鋼鐵(00323)及中國東方(00581)昨日(周四)逆市起動，到底值唔值博？(金屬礦物板塊追蹤：https://bit.ly/2XvVZqz )
有內地調查機構表示，2019年首10個月，中國粗鋼表觀消費量按年增長8.2%至約7.8億噸，預計全年粗鋼表觀消費量按年增長超過6%，至約9.3億噸。該機構又指，因經濟維持增長，同時投資增長仍保持平穩推動，故鋼材需求強勁增長。
睇番基本因素，鞍鋼早前公布，今年首9個月收入按年減少0.24%至776億元人民幣，盈利按年減少約74.8%至17.22億元人民幣；至於馬鋼今年首9個月收入按年下跌8.7%至約575.81億元人民幣，淨利潤按年下跌約73.7%至14.64億元人民幣。
所以，單純睇業績表現，又真係唔算好有「錢景」。不過，從估值睇，鞍鋼及馬鋼現時都唔貴，兩者現價往績市盈率分別為3倍及3.2倍，加上板塊早前基本上無彈過，所以仍可以細細注短炒。
走勢上，鞍鋼股價日前呈大陽燭，上破多條主要平均線，9日RSI為78，MACD牛叉快速擴闊，走勢利好，可小注跟進，目標價3.3元，止蝕位2.8元。馬鋼股價昨日同樣大彈，但現價已升至前幾個月橫行區約2.9至3元水平，此位阻力應較大，故部署上不如專注吼鞍鋼，勝算應較大。
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