西九龍站商業地截標：長實入標 錄得3份標書
2019年11月22日 10:32
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廣深港高鐵西九龍站商業地今日截標，據現場所見，除長實集團(01113)外，尚有兩個不知名財團入標，暫時錄得3份標書。
【10:32】西九龍站商業地截標：估值大降 最高949億元
廣深港高鐵西九龍站商業地將於今日(22日)中午12時截標，地盤位於連翔道與柯士甸道西交界，佔地約643,118方呎，可建總樓面3,164,675方呎。
該幅用地去年已納入賣地計劃中，起初市場估值高逾1,400億港元，隨着市況轉變，測量師已相繼調低地價預測。
綜合市場最新估算，預計每方呎樓面地價約1萬至3萬元，估值約316.5億至949.4億元，若順利以估算範圍批出，將是香港賣地史上最貴地皮。
現場暫未有發展商代表到場遞交標書。
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