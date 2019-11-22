特朗普請Apple助美拓5G　分析斥「唔Make Sense」

美國總統特朗普周四(21日)於社交網站發文，透露已向蘋果公司(Apple Inc.)行政總裁庫克表示，請求對方考慮協助美國研發5G無線網絡通訊基礎設施，並指Apple具備資金、技術、願景及庫克，但他未有詳述期待該公司作出甚麼貢獻。

不過，有分析指特朗普似乎不了解Apple或5G技術，直斥該發文沒有任何意義(makes no sense)，理由包括：

1、Apple無法引入5G，是因為其並無建立提供服務所需的網絡，特朗普應轉向與Nokia、三星及愛立信等公司進行對話。

2、Apple巨額財富無濟於事，即使其有意建立自己的網絡，但要建立一個只覆蓋美國的網絡亦將付出巨大代價。事實上，該公司在其他更「優先」的項目如娛樂業務方面已投入大量資金。

3、美國已有5G網絡，Verizon、AT＆T、T-Mobile及Sprint都有相關部署，市場存在一定的競爭。

4、Apple最新推出的智能手機iPhone 11並不支援5G，雖然預期明年推出的新智能手機將具備5G功能，然而，目前市面上的5G手機產自三星、LG及OnePlus等，至少目前而言，引領5G手機潮流的是其他國際公司，並非Apple。

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