港股格局：姚浩然料支持位在26200點

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，港股連跌兩日出現反彈，市場仍關注中美貿易談判進展，預期雙方均盡力爭取較好條件，故不時傳出利好或利淡的消息。不過，他留意到人民幣有轉強迹象，料市場並非完全看淡兩國達成貿易協議的可能，如果人民幣企穩7至7.05水平，意味着投資者觀望為主，但若跌穿7.1水平，則反映市場氣氛悲觀。

姚認為，在後市前景未明下，加上近日市場風險胃納降低，環球市場亦有轉弱迹象，限制大市上升力度，大市仍會維持窄幅上落，恒指主要支持位在26,200點，初步阻力在26,800點，下一關口則在27,000點或27,300點。

鋼鐵股走勢見好轉，但姚認為，該行業風險仍大，企業盈利主要取決於數個因素，例如原材料價格，製造價格及售出價格等，且過去鋼鐵公司季節性波動性大，故認為鋼鐵股只宜短線炒作，不建議長線持有。

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