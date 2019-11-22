修例風波：標普認為暫時毋須調整香港評級

香港反修例風波持續多月，國際評級機構標普認為不會成為香港結構性問題，或會在某時間平息，只是不會在不遠的將來或可預見的未來平息，暫時毋須調整香港評級。

外電報道，標普高級董事Kim Eng Tan指出，與其他國家或地區相比，香港擁有「好得多」的中國市場准入機會，即使發生抗議活動，其優勢亦不會消失。雖然經濟增長將遜預期，但在高收入國家或地區之中，其表現或仍然不錯。

修訂《逃犯條例》引發的衝突不斷，Tan透露確實在某些方面影響標普對香港的評估，包括「顯著降低」對其政策執行和應對未來衝擊能力的看法，而香港的財政表現也將不如以往般強。惟評估下降並不意味着要調整香港的「AA+」評級和展望，認為還沒有看到轉弱的趨勢足以讓標普在現在或未來一、兩年改變對香港評級的看法。

Tan補充，從根本上而言，香港之所以仍然是重要的金融中心，背後有着非常強大的結構性原因，市場可能正在制訂應變計劃，但現時未有人表現出將大規模撤離香港的意圖。

然而，標普的看法與另一評級機構穆迪形成鮮明對比，後者9月份將香港「Aa2」發行人評級展望，由「穩定」調整為「負面」，理由是社會衝突破壞香港作為貿易和金融中心吸引力的風險上升。

此前，評級機構惠譽亦自1995年以來，首次下調香港的外幣發行人長期信用評級，稱近期的政治動盪加大市場對其治理的疑慮。

香港政府早前公布，第三季經濟收縮2.9%，經季節調整後第三季經濟按季下跌3.2%，由於第二季按季也錄得收縮，連續兩季經濟收縮，顯示香港已步入衰退，全年實質本地生產總值增長預測將下調至-1.3%，反映示威活動影響已經呈現。

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