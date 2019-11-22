【專家點評】動盪局勢料將加劇香港經濟衰退

隨着香港社會動盪升級，香港經濟或會在第四季度再度遭受到重創。我們預計2019年GDP會進一步萎縮，而衰退將會加劇。持續動盪可能意味著經濟進一步惡化。部分經濟指標已經顯示持續數月的抗議活動及全球增長放緩所帶來的下行壓力愈來愈大。2020年經濟下跌的程度將會取決於政治局勢的發展。

香港特區政府已設法為經濟減緩下行壓力。不過，到目前為止，包括年度施政報告中長期計劃以及短期財政刺激措施在內的舉措都遠不足以重振經濟或恢復信心。握有1.075萬億港元財政儲備的香港特區政府有制訂更大規模刺激方案的充足空間，來支持企業和家庭。

不過，我們認為香港經濟面對的挑戰不會在短期內得到化解，尤其是在香港的穩定聲譽受到影響之際，由於穩定是香港作為全球商業和金融中心的一個支撐因素。

近期的動盪升級令大眾對事件影響持續更久的的擔憂加劇。私人消費第三季度萎縮3.5%，這是全球金融危機以來首次萎縮．數據同時顯示出香港四大支柱產業—金融、貿易與物流、旅遊、專業及生產服務業目前全面疲軟，而這四大領域在2017年共佔香港GDP的57%。

我們預計旅遊業將在第四季度受到更大影響。隨着抗議活動變得更加暴力，有30多個國家或地區發布了香港旅行警告，而且香港的反中情緒也導致內地遊客止步。第三季度到訪旅客數量同比下降26%，9月份和8月份降幅超過30%，比全球金融危機，或是2014年「佔中行動」時的降幅高出許多。基於我們對第四季度到訪旅客數量將下降超過35%的預期，預計旅遊業將把第四季度GDP增速下跌約0.4個百分點。

貿易和物流方面亦預計面臨更大的阻力。第三季度香港貿易進出口總額同比下降8.3%。我們預計第四季度降幅將擴大至10.3%，將預計當季GDP增速下跌0.4個百分點。

作為亞洲的國際金融中心，金融服務亦可能遭受持久的影響。其中的影響程度取決於動盪對法律法規、高質量治理和安全的破壞程度，而這些是香港商業基礎的根基。以恒生指數作為衡量指標，該指數第三季度下跌8.7%。在動盪期間，恒生指數走低，我們認為第四季度金融服務領域對經濟增速的影響約為0.3個百分點。

彭博中國經濟學家 萬千

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