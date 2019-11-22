【即市分析】呢隻手機設備股有「錢」景…

丘鈦以生產攝像頭模組及指紋識別模組為主，作手機及其他移動通信終端之用。據早前公布的10月份營業數據，其攝像頭模組售約3,926萬件，按月增加3.1%，按年增45.3%，當中1,000萬像素及以上的高端攝像頭模組亦見增長，料盈利能力較高，反映優化產品規格的戰略逐步實現。至於指紋識別模組產品銷量則按年減少8.5%，期內售984萬件，因為集團主動減少傳統電容式指紋識別模組項目。

參考大行報告，瑞信料丘鈦於2020及2021年指紋識別模組出貨量各為1.13億及1.43億件，高過之前預測的9,800萬及1.35億件，料其於內地市佔率將達到35%至37%。該行上調丘鈦2020至2021年盈利預測4%及2%，將其目標價由12.4元，上調至12.8元，維持「跑贏大市」評級。

睇走勢，丘鈦由去年至今營造完美圓底回升，且股價愈升愈有，近日升抵12元的阻力位後回落，該阻力由去年初延續至今，料需要一段時間整固後再突破。建議待回吐至20日線水平10.8元小注吸納，短線上望12元，回吐宜守9.97元。

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