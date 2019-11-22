【地產專題】二手樓驚現6大跌市警號

上月中政府出招撐樓市，市況隨即乍旺，但社會局勢持續惡化，過去一周樓市逆轉，出現六大跌市警號。粉嶺牽晴間連平台特色戶自住業主，劈價百萬元離場，成交呎價僅11,867元，屬今年2月以來低位。而大埔逸瓏灣豪宅單位，更大幅劈價逾千萬才能沽出。

中細價樓再成跌價指標，率先錄得新低價買賣成交。美聯周志強表示，上述牽晴間3座低層單位，實用面積573方呎，今年5月叫價780萬元求售。但原業主見近月社會示威衝突持續，中美貿易戰隨時再升溫，遂進一步劈價至680萬元，獲睇樓已兩周的買家購入。

藍籌大型屋苑亦敵不過再次出現的跌市。消息稱，鴨脷洲海怡半島23座極高層B室，實用面積581方呎，僅售975萬元，呎價16,781元。據了解，有銀行對上址網上估值逾1,100萬元，成交價低估價逾10%。

未受惠新按揭保險措施的大價豪宅，劈價幅度驚人。市場消息透露，逸瓏灣5座低層單位，實用面積逾2,000方呎，連豪華裝修，開價5,500萬元放盤，近日為求轉手，連番減價，終共減價約1,232萬元，以4,268萬元沽出物業，呎價約2.13萬元。據了解，原業主2016年以約3,900萬元購入，持貨三年辣招刑滿即沽，期內升值不足10%。

同區天賦海灣7座另一個高層單位，實用面積1,708方呎，市場曾叫價4,000萬元放售，市傳降價900萬元，只售3,100萬元，呎價18,150元。原業主2011年以逾2,900萬元入市，持貨約八年單位只升值逾百萬元，扣除使費料屬平手。

此外，亦有業主要蝕使費出貨。中原雷澤麟指出，房協發展的港人港樓長沙灣喜漾，其中2座高層B室，實用面積665方呎，屬套三房加儲物房設計，遠望海景。原業主因家人在外地生活，打算移民，日前以1,300萬元放售，劈價至1,238萬元，即獲區內人士購入，呎價18,617元。單位2015年一手購入，當時作價1,202萬元，持貨四年多帳面只賺36萬元，僅升值約3%，料需蝕使費。

市場消息又稱，元朗PARK YOHO Venezia 6A座一個中層單位，實用面積841方呎，近期以892萬元沽出，呎價約10,606元。原業主持貨只約三年，帳面賺不足30萬元。

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