【大行報告】野村及摩通齊降莎莎目標價

該行指出，將公司2020財年港澳地區同店銷售預測下修至跌29%。為反映銷售下跌，亦將其2020及2021財年盈利預測分別減155%及9%，目標價由1.5元降至1.4元，評級「減持」。

該行稱，莎莎計劃整合其分店網絡，包括減少舖面面積及在關閉旅客區分店，計劃2020財年(截至明年3月底止)關閉30間門市，可節省25%租金，而未來續租租金亦可獲50%至60%降幅，令整體租金開支調低約35%至40%，野村相信有關政策將在2021財年見效。

另外，摩通估計，其在下半財年亦不會派息，並在往後兩個年度恢復派息比率至70%；下調其目標價至1.7元，評級「中性」。

莎莎最新跌逾2%，報1.75元。

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