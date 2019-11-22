港元拆息︰1個月跌至2.11厘 呈六連跌
2019年11月22日 11:27
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再跌至1.76厘；1星期續降至2.03厘；與樓按相關的1個月跌至2.11厘，創8月7日以來最大跌幅，並連跌六日；3個月期下調至2.35厘。
22/11/2019
隔夜 1.76000厘
1星期 2.03679厘
2星期 2.03661厘
1個月 2.11530厘
2個月 2.39089厘
3個月 2.35732厘
6個月 2.37643厘
12個月 2.38695厘
21/11/2019
隔夜 1.99786厘
1星期 2.62536厘
2星期 2.53816厘
1個月 2.38679厘
2個月 2.51054厘
3個月 2.45750厘
6個月 2.39393厘
12個月 2.39732厘
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