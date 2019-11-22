港元拆息︰1個月跌至2.11厘　呈六連跌

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息再跌至1.76厘；1星期續降至2.03厘；與樓按相關的1個月跌至2.11厘，創8月7日以來最大跌幅，並連跌六日；3個月期下調至2.35厘。

22/11/2019

隔夜 1.76000厘

1星期 2.03679厘

2星期 2.03661厘

1個月 2.11530厘

2個月 2.39089厘

3個月 2.35732厘

6個月 2.37643厘

12個月 2.38695厘

21/11/2019

隔夜 1.99786厘

1星期 2.62536厘

2星期 2.53816厘

1個月 2.38679厘

2個月 2.51054厘

3個月 2.45750厘

6個月 2.39393厘

12個月 2.39732厘

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