【午市重點睇】人民幣反覆企7.03　圓匯低見108.7

●美匯指數報97.95，港匯跌至7.824，離岸人民幣(CNH)反覆企7.03關，最新處7.0328，日圓兌美元暫低見108.71，歐元高見1.1066，英鎊處1.2913。金價企1,464美元水平。布油回落至63.59美元，紐油跌至58.17美元。道指期貨升逾40點。

-美團點評績佳，股價曾飆逾一成創新高。

-中國飛鶴停牌，涉待澄清沽空機構報告。

-新股專輯：華立大學以上限3.26元定價。

●【即市分析】

●【專家點評】

●農業農村部：力爭明年底生豬供應基本恢復80%水平。

●亞洲股市：日股漲逾百點，韓澳股齊升。

●特朗普請Apple助美拓5G，分析斥「唔Make Sense」。

●人行不進行逆回購操作，當日實現零投放零回籠。

-人民幣兌每美元中間價為7.0306，較上日再下調89點子，呈三連跌。

-人民幣Shibor︰隔夜息回升至1.94厘。

●港元拆息︰1個月跌至2.11厘，創8月7日以來最大跌幅，連跌六日。

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