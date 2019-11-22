【午市重點睇】人民幣反覆企7.03　圓匯低見108.7

2019年11月22日 12:09
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    ●美匯指數報97.95，港匯跌至7.824，離岸人民幣(CNH)反覆企7.03關，最新處7.0328，日圓兌美元暫低見108.71，歐元高見1.1066，英鎊處1.2913。金價企1,464美元水平。布油回落至63.59美元，紐油跌至58.17美元。道指期貨升逾40點。
    ●恒生指數半日升69點或0.26%，報26,536點。https://bit.ly/2rd8TgY
    -美團點評績佳，股價曾飆逾一成創新高。
    -中國飛鶴停牌，涉待澄清沽空機構報告。
    -卡森國際澄清狙擊報告指控，股價曾飆6倍。https://bit.ly/2s298fa
    -【連環洗倉】雅高一度再瀉37%。https://bit.ly/37uVbqg
    -新股專輯：華立大學以上限3.26元定價。
    ●港股格局：姚浩然料支持位在26,200點。https://bit.ly/35j52O6
    ●魚缸通：股友集中炒3隻股，密食當三番。https://bit.ly/2OaYVG3
    ●【即市分析】
    -建設銀行吼位做淡。https://bit.ly/2OyvHzF
    -呢隻手機設備股有「錢」景...https://bit.ly/2QGEen5
    -鋼鐵股動若脫兔？https://bit.ly/2XAbjSQ
    ●【專家點評】
    -動盪局勢料將加劇香港經濟衰退。https://bit.ly/3394PLV
    -中國移動吼位跟進。https://bit.ly/2XDvJL2
    ●A股快報：滬綜指半日跌0.59%，報2,886點。https://bit.ly/346g5tQ
    ●農業農村部：力爭明年底生豬供應基本恢復80%水平。
    ●阿根廷風暴蔓延，傳工商銀行子公司裁員最多100人。https://bit.ly/2QFjADG
    ●亞洲股市：日股漲逾百點，韓澳股齊升。
    ●特朗普請Apple助美拓5G，分析斥「唔Make Sense」。
    ●西九龍站商業地已截標，至少錄得3份標書。https://bit.ly/2XBaCJ7
    ●修例風波：標普認為暫時毋須調整香港評級。https://bit.ly/35sk1FM
    ●【股民熱話】2019年香港唔見咗好多嘢...https://bit.ly/2QHwiBQ
    ●【地產專題】二手樓驚現6大跌市警號。https://bit.ly/2OxrUCY
    ●人行不進行逆回購操作，當日實現零投放零回籠。
    -人民幣兌每美元中間價為7.0306，較上日再下調89點子，呈三連跌。
    -人民幣Shibor︰隔夜息回升至1.94厘。
    ●港元拆息︰1個月跌至2.11厘，創8月7日以來最大跌幅，連跌六日。
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