【專家樓評】林浩文：投資大灣區住宅　有乜要留意？

以往在內地限購政策下，很多內地城市對香港人置業都有限制，很多時候需要香港人在國內工作滿一年，要交滿社會保障基金，類近香港的強積金(MPF)，之後才可以買一個單位作自住用途，如果未來放寬港澳人士到大灣區城市置業，會否帶動未來大灣區的樓價？

將澳門、香港和廣州連繫起來，好像一個「三角形」，置業的話要看是否從投資角度出發，以及資金有多少。深圳的樓價高，假如購買的住宅單位面積達1,000方呎，樓價要一千多萬元人民幣，筆者相信這水平的樓價未必能吸引香港人。

然而，珠三角東，即東莞和惠州，其樓價相對低。至於珠三角西，不少香港人考慮到近年香港樓價高昂，居住面積擠迫，對考慮在國內半退休、遊玩的人來說也是一個選擇。

以前，在限購政策下，有不少商務公寓推出，但要留意商務公寓並不屬於住宅地，是屬於商業地，土地使用期只有40年期，正常來說，內地的住宅有70年期。如果放寬讓港人購買，相信一般的住宅項目都會受歡迎。如果考慮珠三角西，有些城市地方都可以考慮，例如佛山、中山、順德、南沙、以至珠海，只不過這些城市的樓價不同。

然而，大家亦要留意租金回報，珠三角西的租金回報是很低，銀行按揭亦是十分困難，另外要小心留意產權問題，可以購買大型發展商的項目和住宅地的項目，因其風險較低。

萊坊執行董事及估價及諮詢部主管 林浩文

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