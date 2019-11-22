【瑞通推介】資金追捧美團牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美貿易談判添變數，道指隔晚收報27,766點，跌54點或0.2%，連續三個交易日下跌。

恒指周四(21日)曾瀉583點，低見26,306點，收報26,466點，跌422點或1.6%，失守50天線。周五(22日)早段回升，曾重返26,600點之上。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾3,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾8,300萬元，反映投資者看好技術性反彈將至。周四其牛證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點，而熊證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點。

美團點評公布第三季收入274.93億元人民幣，按年升44%；期內溢利13.35億元人民幣，按年轉虧為盈，勝市場預期。該股周四在公布業績前被拋售，最多挫6.7%，低見90.8元，收報91.9元，跌5.5%，連失10天和20天線，成交額急增。季績公布後，股份周五早段曾大漲逾一成，突破100元關口，高見103.5元再創上市新高，其後於百元關前爭持。周四有超過2,700萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有50萬元淨流出。

對貿易戰敏感的手機設備股周四捱沽，舜宇光學科技收跌4.2%，險守121元，為當日表現最差藍籌。有券商指公司市佔率及毛利率上升等利好因素已反映。該股周五早段曾重上123元，其後回吐。周四有逾240萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有114萬元淨流出。

騰訊控股周四跌穿330元關，收報329.4元，跌1.8%。該公司首席運營官任宇昕指平均每天有560萬未成年用戶觸發健康系統的時長限制。該股周五早段升約1%，高位逼近334元。其好倉周四錄逾1,200萬元淨流入，淡倉同日則有近960萬元淨流出。

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