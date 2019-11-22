新股專輯：傳阿里巴巴一手中籤率80%　抽5手中1手

另外，最大頂頭飛認購金額11億港元，按認購時以招股價上限188元及每手買賣單位100股計，即該頂頭飛申購5.85萬手。於台灣證券交易所上市的富邦金控公告，旗下富邦人壽購入880萬股阿里巴巴，即8.8萬手，涉資約15.6億元。事實上，富邦人壽早前公布，擬認購最多5億美元(約39億港元)的阿里股份。

阿里巴巴公開招股部分錄得超額認購逾40倍，將啟動10%回撥機制，令公開發售佔比由2.5%增至10%。按招股價176元計，凍結資金超過940億元。

早前消息指，由於散戶超額認購，阿里巴巴將全數行使超額配股權。阿里原定發行5億股，另設7,500萬股超額配股權，按發售5.75億股計算，集資總額將達到1,012億元。

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