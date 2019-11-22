修例風波：港富豪開設更多離岸帳戶　但未有顯著走資

外媒報道，環球大型銀行高層指，香港富翁正開設更多離岸帳戶，確保當動盪局勢進一步惡化時，有渠道緊急轉移資金，惟目前未有資金顯著流出香港。

瑞信集團行政總裁譚天忠認為，人們正採取觀望態度，且尚未看到客戶大量向外轉移資金。瑞銀集團行政總裁Sergio Ermotti表示，有部分客戶正啟動應急計劃，但認為投資者於地緣政治下作多元化操作並不足為奇。

由於香港經濟下行壓力日增，零售商、餐廳及酒店紛紛透過減薪或裁員來應對低迷的旅遊業表現，市場擔心緊張局勢將進一步衝擊金融業。

高盛行政總裁David Solomon稱，目前沒有證據顯示香港或會失去優越的金融地位。作為亞太區的金融中心，香港一直具有非常重要位置，相信中國及世界各地亦深明其重要性，因此香港問題需要盡快解決。

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