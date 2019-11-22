樓價UPDATES：麗港城連錄減價成交

二手樓市轉靜，藍籌屋苑茶果嶺麗港城連錄減價成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣形薈11月暫錄得2宗成交，屋苑2座中層G室，實用面積470方呎，兩房間隔，景觀開揚，以1,098萬元易手，實用呎價23,362元，新買家屬於同區換樓客，原業主於2016年10月以929萬元買入，持貨3年帳面獲利169萬元，單位升值18%。

●西半山祺安大廈中層D室，實用面積273方呎，兩房間隔，望樓景，以583萬元易手，實用呎價21,355元，原業主於2010年11月以268萬元買入，持貨9年帳面獲利315萬元，單位升值118%。

●西半山慧豪閣2座中層B室，實用面積748方呎，套三房間隔，業主叫租38,000元，最終以37,000元將租出，實用呎租49元。

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九龍區

●將軍澳都會豪庭3座低層B室，實用面積約406方呎，兩房間隔，以678萬元沽出，實用呎價約16,700元，原業主於2014年5月以404萬元購入，持貨5年至今，現轉手帳面獲利274萬元，物業升值約68%。

●茶果嶺麗港城12座低層E室，實用面積約687方呎，三房連一套房間隔，早於5月以1,030萬元放售，及後累減135萬元或約13%，以895萬元沽出，實用呎價約13,028元。

●茶果嶺麗港城2座頂層三房套連天台特色戶的成交，實用面積約748方呎，劈價16%，以1,075萬元售出，實用呎價14,372元。

●西南九龍帝峯．皇殿6座中低層D室，開放式間隔，望樓景，實用面積約333方呎，以約16,000元放租1個月，即吸引內地客洽詢，議價後減價1,000元，以15,000元租出，實用呎租約45元，新租客為單身客，睇樓兩次即決定承租。

●長沙灣西九四小龍本月暫錄18宗成交，其中昇悅居7座低層D室，實用面積491方呎，兩房間隔，享街景，上月開價850萬元，現降價72萬元，連租約以778萬元易手，實用呎價15,845元，新買家為同區客，早年沽出同區物業後，一直有意再度入市，見近日樓價回軟，即把握機會入市。

●長沙灣一號．西九龍1座低層B室，三房間隔，望內園景，實用面積約867方呎，業主以約31,000元放租兩個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價2,000元，以29,000元租出，實用呎租約33.4元，新租客為家庭客，心儀屋苑位置方便小朋友上學，故睇樓兩次即決定承租。

●荔枝角美孚新邨2期百老滙街37號中層C室，實用面積450方呎，一房間隔，望內園景，最新以660萬元易手，實用呎價14,667元，原業主於2012年5月以368萬元購入，持貨7年半，沽貨帳面獲利292萬元，單位期內升值79%。

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新界區

●東涌昇薈5座高層B室，實用面積974方呎，三房套房連儲物房間隔，享山景，交吉可睇樓，上周放盤叫價1,100萬元，因屬罕有高層放盤，放盤4天已吸引買家洽購，最終成交價更搶高10萬元，以1,110萬元成交，實用呎價11,396元，本月初屋苑5座中層C室，實用面積945方呎，套三房無儲物房單位，無樓睇，亦售1,088萬元，今番新成交價屬「筍價」。

●荃灣綠楊新邨D座高層1室，實用面積582方呎，三房間隔，以月租19,000元租出，實用呎租32.6元，租客屬於家庭客。

●天水圍嘉湖山莊11月錄得約30宗租務成交，平均實用呎價約23元，麗湖居1座高層F室，實用面積442方呎，兩房間隔，以11,200元租出，實用呎租約25.3元。

●元朗區本月暫錄約51宗二手成交，其中RESIDENCE譽88本月錄得3宗，包括1座高層F室，實用面積369方呎，兩房間隔，以646萬元沽出，實用呎價17,507元，新買家為用家，原業主則於2013年2月以454.8萬元買入單位，持貨逾6年，帳面獲利約191.2萬元，期內升值約42%。

●元朗尚悅12座高層A室，實用面積約414方呎，兩房間隔，望內園景，今年9月開始放租，原先月租開價13,500元，經議價後減價1,000元或約7.4%，終以12,500元租出，實用呎租約30元。

●元朗錦綉花園紫荊西路單號屋，實用面積約846方呎，放盤至今兩星期，為三房間隔，外望享魚塘景觀，原先開價月租32,000元，經議價後減價2,000元或約6%，近日以30,000元獲承租，實用呎租約35元。

●上水居屋彩蒲苑11月暫錄約2宗成交，屋苑剛錄C座高層13室，實用面積351方呎，兩房間隔，議價後以已補價自由市場價430萬元獲承接，實用呎價12,251元，原業主則於2010年以140萬元購入，持貨9年，帳面獲利290萬元離場，單位升值約2.1倍。

●大埔新峰花園6座高層F室，實用面積約826方呎，套三房間隔，望園景，今年9月開始放盤，業主原開價950萬元，經議價後減價10萬元或約1%，終以940萬元交吉形沽出，實用呎價約11,380元，原業主於2014年3月以649萬元購入，持貨5年轉手帳面獲利約291萬元，物業升值約45%。

●沙田富豪花園M座中層F室，實用面積465方呎，兩房間隔，議價後以650萬元易手，實用呎價13,978元，原業主則於2004年以146萬元購入，持貨15年沽出，帳面獲利504萬元離場，單位升值約3.5倍。

●馬鞍山居屋錦英苑K座低層4室易手，實用面積554方呎，三房間隔，已補價自由市場開價約600萬元，議價後以565萬元易手，實用呎價10,199元，新買家為用家，原業主於2009年以128萬元購入，持貨10年沽出帳面獲利約437萬元離場，單位升值約3.4倍。

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