【海外篇】日本四大置業貼士　等專家話你知

喺香港買樓，二、三十萬港元連首期都未必夠，但放眼鄰近的日本，已經可以Full-pay買樓！當地即將舉辦奧運會，加上賭業合法化，令投資者憧憬樓價向上。不過隔山買牛又驚中伏？就讓專營買賣日本房地產公司醒大家幾個貼士！

置業貼士1：地震

日本位處地震帶，一旦發生地震隨時「渣都無」，Sakura Japan & Global行政總裁張明珠建議，投資者要為單位購買地震保險，以保障地震所引致的損失。

置業貼士2：睇樓

扑槌買樓之前，最好望多兩望以檢查清楚單位內情況，不過張明珠表示，如果單位是連合約放售，準買家無法「睇樓」，大家就要注意啦！

置業貼士3：欠租

租霸無樣睇，撞正無賴欠租，業主就認真頭痕。張明珠表示，日本有保證公司推出服務，當業主遇上客人欠租，會代繳房租。此外，簽署租約的時候，租約要寫上一位保證人，如果租客欠租，業主可向保證人追討欠租。

置業貼士4：業權

買層樓點知過到名未？張明珠表示，買家可向日本法務局查詢，從而確認房產的擁有人，或者房產證亦可證明物業的擁有人。

想喺海外置業，又嫌處理置業事宜煩瑣，Sakura Japan就可幫到手，公司具有多年經驗，提供日本一手、二手房地產買賣，既專業又可靠。Sakura Japan在香港和日本均設有辦事處，方便處理客人的查詢。業務包括提供最新投資資訊、按揭服務以及法律諮詢等等。

此外，Sakura Japan官網羅列正在日本放售的物業，物業地址、叫價、面積、管理費及實際回報率一覽無遺，而且還標示距離地鐵站的步程。如果你對投資日本樓沒有概念，官網有個簡單功能，用戶只需輸入理想置業地區、預算、投資物業的種類以及預期回報，系統會為你篩選適合你的項目。

睇好東京舉辦奧運會和大阪賭業的發展，會帶動兩個城市樓價上漲的話，張明珠就建議選擇較為繁華的地區。當中大阪便可考慮浪速區、中央區、北區、西區、梅田、難波及心齋橋等商業聚集地區，而東京則推薦中央區、千代田區、港區、新宿區和涉谷區。

想知道更多Sakura Group的資訊，可click入以下連結：

●Sakura Japan Property

●Sakura Global Property

●Sakura Premium Club

相關文章：

【海外篇】專家教你低成本移居馬拉

【海外篇】港男闖馬來西亞創業 仲帶你了解當地樓市

【海外篇】投資創業唔想盲舂舂 有公司推一條龍服務

－－－－－－