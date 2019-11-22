【專家點評】教育股尋寶　新高教潛力待顯

早前集團公告半年截至本年6月底中期業績，收入同比增長101.4%至5.01億元(人民幣．下同)，收入增長主要由於集團新完成收購河南學校、東北學校及廣西學校，以及現有學校學生人數及學費增加所致。整體毛利為2.69億元，按年增長92.1%；毛利率為53.6%，較去年同期的56.2%下跌了2.6個百分點，毛利率的下跌主要由於新完成收購河南學校及廣西學校的毛利率相對較低所致；股東應佔溢利同比增長34%至2.01億元。

上半年，中國政府頒佈了《國家職業教育改革實施方案》，不僅從頂層設計上將職業教育置於與普通教育同等重要的地位，而且明確了社會多元辦學的方向，再次強化了鼓勵民辦教育的政策取向，為民辦職業教育打開了更大的發展潛力，有利集團提供穩定回報。建議投資者可在2.65港元附近買入，目標3.3港元，如失守2.4港元則先行止蝕。

西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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