【fb直播】中美貿談難料 港股有乜好炒？
2019年11月22日 15:44
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中美貿談消息滿天飛，港股周五(22日)早段一度升逾200點，不過其後升幅顯著收窄。喺貿談消息時好時壞嘅情況吓，股民繼續炒股唔炒市？咁有乜好炒？
美團點評(03690)公布最新一份季績，賺13億元人民幣，績後有大量資金追捧，股價再創上市新高，業績撐唔撐得住股價？長線投資者入得貨未？
早前強勢的醫藥股近日持續回軟，早前內地政府要求繼續推行藥品集中採購以及使用，措施對股份影響真係咁大？抑或趁回調就要吸納優質藥股？
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