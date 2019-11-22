【fb直播】中美貿談難料 港股有乜好炒？

中美貿談消息滿天飛，港股周五(22日)早段一度升逾200點，不過其後升幅顯著收窄。喺貿談消息時好時壞嘅情況吓，股民繼續炒股唔炒市？咁有乜好炒？

早前強勢的醫藥股近日持續回軟，早前內地政府要求繼續推行藥品集中採購以及使用，措施對股份影響真係咁大？抑或趁回調就要吸納優質藥股？

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