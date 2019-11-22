二手樓價指數中止反彈勢頭　按周回落0.56%

二手市轉靜，二手樓價指數再度回落。中原城市領先指數CCL最新報181.09點，按周跌0.56%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.45點，按周跌0.66%。CCL(中小型單位)報181.00點，按周跌0.70%。三大整體指數均連升2周後回軟。

CCL(大型單位)報181.54點，創7周新高，按周升0.19%，連升2周共0.39%。近3周計，CCL(大型單位)累升0.36%。豪宅樓價連續9周在180點到182點之間窄幅徘徊。

分區方面，本周四區樓價齊跌。新界西CCL_Mass報163.62點，按周跌1.57%。九龍CCL_Mass報177.65點，按周跌0.61%。港島CCL_Mass報190.33點，按周跌0.26%。新界西、九龍及港島三區樓價同樣連升2周後正常回軟。新界東CCL_Mass報191.39點，按周跌0.15%。

樓市反覆上升3周計，港島CCL_Mass累升3.15%，新界西CCL_Mass累升1.42%，九龍CCL_Mass累升1.04%，新界東CCL_Mass累跌0.06%。

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