【深度解構】香港金融中心地位「走上末路」？

香港社會動盪發展至今已近半年，很多人都會關注，這個全球最重要的金融中心是否走上末路呢？美國財經媒體彭博社本周就走訪了各界別的人士，包括投資者、律師、銀行家、政治家，以及商家，來採討這個問題。答案是暫時未至於太悲觀！不過，若情況再惡化下去，使有錢人放棄這個城市的話，就難以回頭了。

【投資界】

在香港生活了50年、投資管理公司Port Shelter Investment Management創辦人Richard Harris表示，香港的稅制及企業法制仍未被改變，這是影響着營商環境的原素，目前香港依然是極之適合做生意的地方，看不到會有轉變。

【政界】

曾在1970年代見證中美破冰的美國前國務卿基辛格(Henry Kissinger)表示，希望香港的局勢能透過談判解決，相信這是有可能的，而且應該朝着這方面進行。

【分析界】

歷任大行分析員、著有暢銷書《紅色資本主義》作者之一的獨立分析師Fraser Howie認為，中國仍需要香港作為引進資本的大門，亦只有香港能擔當這角色。資本、資金，以及人民自由流動依然能在香港實現，而且有着強勁的商業法律基礎。

【分析界】

ISS Risk政治風險和分析主管Phillip Hynes表示，目前對於在香港建立業務感到審慎，因估計示威活動會持續一段長時間，香港永遠不能返回以前的香港，已經變了。香港將來數年可能會變成不歡迎投資和經商，並會十分動盪。

【分析界】

資深中國觀察人士、Asia-analytica董事總經理Pauline Loong表示，無論政治局勢如何發展，香港都不會離開國際舞台，但如果人們不再相信香港可以保留不同於內地的體制，就會愈來愈多地把它的角色定義為提供中國相關服務的地方。

【銀行界】

渣打集團行政總裁溫拓思(Bill Winters)表示，目前沒有大量資金已撤離。雖然該行的客戶有在新加坡、馬來西亞，以及台灣開設離岸戶口，但並沒有注入大量資金，該行亦看不到有走資加劇的迹象。渣打在香港已162年，經歷過「沙士」及金融危機，會繼續營運下去。

【銀行界】

星展集團行政總裁高博德(Piyush Gupta)表示，客戶正緩慢地將資金搬遷至新加坡、英國，以及其他地方，人們想買個「保險」。

【銀行界】

高盛行政總裁David Solomon稱，目前沒有證據顯示香港或會失去優越的金融地位。作為亞太區的金融中心，香港一直具有非常重要位置，相信中國及世界各地亦深明其重要性，因此香港問題需要盡快解決。

【銀行界】

瑞信集團行政總裁譚天忠認為，人們正採取觀望態度，且尚未看到客戶大量向外轉移資金。

【銀行界】

瑞銀集團行政總裁Sergio Ermotti表示，有部分客戶正啟動應急計劃，但認為投資者於地緣政治下作多元化操作並不足為奇。

【銀行從業員】

彭博社早前亦報道，有香港出生的高級銀行家，計劃申請美國「綠卡」，以防香港動盪局勢更嚴重。

報道指出，一家歐洲大型投資銀行駐香港的一位交易撮合商稱，在他群組裏，一些在香港生活了一輩子的人，也在思量各種方案，考慮不同國家。

早在幾個月前抗議活動開始升級時，在香港金融中心工作的外籍人員和中國大陸人士，是第一波討論要離開的人。但自此以後，隨着工作和生活被長期打亂，以及中國對香港的控制成為關注焦點，促使一些香港人開始考慮是否要搬到國外。

當然，目前並未發生大量撤離的現象，但同事們、僱主，以及招聘人員私下談話表明，看着每天電視上播放的衝突畫面，有時還會發生在大型金融機構外面的街道上，人們有些惶惶不安。這種不是着火、就是催淚彈的生活，不知何時到頭，愈來愈多的上班族最少要開始考慮，他們的行業長期會受到何種影響，以及是否應該換個地方。

【金融界父母】

事實上，隨着香港抗議活動愈演愈烈，一些曾希望子女能考入傳統名校的金融專業人士，已開始改變想法，不管是香港本地或內地家長，都擔心由香港資助學校過於政治化。

彭博社早前訪問了今年34歲、從事保險行業的Janey Cheng表示，希望孩子能專注於學業，而不是搞政治。她最近取消了把兒子送到競爭激烈的傳統本地名校計劃，轉而去了一家國際私立學校。

Cheng並不孤單，當中有很多「同道中人」。幫助家庭申請學校的機構ITS Educational Services發現，過去一年，對香港國際學校和海外寄宿學校的查詢和申請大增30%。ITS的一位主管Anne Murphy表示，至少十幾個中國內地家庭，原本打算讓孩子在香港接受教育，現正研究泰國和新加坡的寄宿學校。

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