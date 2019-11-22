【市後重點睇】港股全周升268點 道期靠穩
2019年11月22日 16:13
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●美匯指數報97.94，港匯見7.8237，離岸人民幣(CNH)跌至7.0417，日圓兌美元低見108.61，歐元處1.106，英鎊報1.2917。金價反覆企1,466美元水平。布油受制64美元，紐油企58美元關。道指期貨升21點。
●恒生指數終止兩連跌，全日升128點或0.48%，報26,595點；全周升268點。https://bit.ly/2rd8TgY
-美團點評績佳，股價曾飆逾一成創新高。
-【連環洗倉】卡森復牌曾勁彈6倍，雅高急瀉後稍回。https://bit.ly/2KLb81Q
●【新股專輯】
-傳阿里巴巴一手中籤率80%，抽5手中1手。https://bit.ly/2O8j2EA
-新股專輯：傳阿里巴巴暗盤價高見182元。https://bit.ly/35hxsIq
●【專家點評】
-物管股保持強勢，彩生活有望追落後。https://bit.ly/35mDyao
-教育股尋寶，新高教潛力待顯。https://bit.ly/2OB38BD
●【大行報告】
-摩通上調眾安在綫目標價至32元，評級調升至「增持」。https://bit.ly/2KIXi04
-野村及摩通齊降莎莎目標價。https://bit.ly/33bgWIt
●【大師睇市】短線淡倉宜先減磅。https://bit.ly/2OyH6Qe
●【股匯攻略】內地股市走勢偏軟，最新策略係...https://bit.ly/2pL7kGQ
●A股快報：滬綜指收跌0.6%，全周累跌6點。https://bit.ly/346g5tQ
●亞洲股市：日股收升0.3%，全周累挫0.8%。https://bit.ly/2D2SOgD
●【修例風波】
-港富豪開設更多離岸帳戶，但未有顯著走資。https://bit.ly/35hpsXU
-標普認為暫時毋須調整香港評級。https://bit.ly/35sk1FM
●【地產精選】
-二手樓價指數再跌過，按周回落0.56%。https://bit.ly/37rLyJ5
-西九龍站商業地已截標，至少錄得3份標書。https://bit.ly/2XBaCJ7
-新盤部署：嘉峯匯最快下周開價及開放示範單位。https://bit.ly/34bu7KS
-二手樓驚現6大跌市警號。https://bit.ly/2OxrUCY
●滙豐祈耀年：中國與亞洲機會「巨大」。https://bit.ly/338uzbw
●阿根廷風暴蔓延，傳工商銀行子公司裁員最多100人。https://bit.ly/2QFjADG
●特朗普請Apple助美拓5G，分析斥「唔Make Sense」。
●【股民熱話】2019年香港唔見咗好多嘢...https://bit.ly/2QHwiBQ
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