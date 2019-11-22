信心逆轉！調查指五成市民看淡樓市

星之谷按揭轉介委託香港大學民意研究計劃，就「香港市民對未來樓市走向」進行調查，顯示超過五成香港市民看淡樓市前景，大部分人認為樓價將會下跌一成至二成，最悲觀者更睇跌逾四成！

根據調查，有53%受訪者預計未來半年樓價將會下跌、26%人料為橫行格局，僅約一成人相信會上漲。於樓市淡友當中，近六成人認為樓價跌幅將介乎10%至20%，更有17%受訪者估計將急挫四成或以上。

調查結果亦顯示，無論是現時有沒有持有物業的受訪者，超過九成人均指未來半年沒有置業打算。

值得留意，此次調查結果與4月份同類調查出現頗大差異，當時有六成人相信樓價會向上，而且只有不足一成的人估計樓價有下行趨勢。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝認為，市民看淡未來半年樓價走勢與中美貿易戰有關，兩國磨擦或難於短期內解決，加上本地社會事件持續，內憂外患下導致今年第三季本地經濟出現衰退，零售、旅遊及餐飲等行業首當其衝，有機會導致失業率上升，樓價下跌預期或將更加顯著。

有關調查於11月11日至14日期間，以隨機電話訪問形式進行，訪問超過511名18歲以上的香港市民。受訪者中，有39%人持有物業，其餘61%人未持有任何物業。

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