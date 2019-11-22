歐股早段急彈 Edenred跌逾5%
2019年11月22日 16:18
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中美貿易談判再度主導金融市場，中國釋出善意後，歐股早段急彈，當中英國富時100指數報7,306點，升67點或0.94%；德國DAX指數報13,225點，升87點或0.66%；法國CAC指數報5,916點，升35點或0.60%。
中國領導人表示，希望在互相尊重及平等的基礎上，與美方達成首階段貿易協議，但表明中方不會害怕在貿易戰中反擊。另外，歐洲經濟火車頭德國確認避免陷入衰退，該國第三季GDP終值為升0.1%，與初值相同。
英國大選前，主要反對黨工黨承諾是提高公司稅率並國有化基礎設施，鎊匯走勢未太受消息影響，目前報1.2921。
支付解決方案提供商Edenred表示遭惡意軟件攻擊，股價跌5.4%。
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