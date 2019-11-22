全球經貿戰：越南對美出口勁飆34.8%　仍難成贏家

越南距離貿易戰贏家之路仍遙遠。外國傳媒報道，調研公司IHS Markit報告顯示，今年首9個月，美國從越南進口額按年大增34.8%，幅度遠高於2018年全年的5.8%增幅，而越南對美國出口增長最快的是電腦、電話設備，以及其他機械。

不過，該機構認為，越南也面對多項挑戰，例如美國沒有在越南進行大筆投資，美國對越南的投資，僅佔越南獲得外國直接投資(FDI)的2.7%。原因之一是美國和越南等東盟成員國沒有自由貿易協定，越南也缺乏技術工人，人力無法應付大量湧入的供應鏈轉移需求。

與此同時，越南的基建尚未達到許多國際公司的標準、公路建設不佳，以及港口已擠滿了船隻，增加了時間成本。

此外，要找尋越南本地合作夥伴，並滿足當地官方要求等因素，也可能成為外國公司的主要障礙。

－－－－－－