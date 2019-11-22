全球經貿戰：外媒分析中國餘下唯一報復武器係...

曾擔任美國石溪大學(SBU)助理教授、著名經濟學家，現為美國財經媒體專欄作家史密斯(Noah Smith)撰文指出，中國已沒有反擊美國的「彈藥」，唯一手段是「真實武器」，即真的宣戰。

【停止買美商品已冇用】

他表示，中國若要對抗美國，最明顯的報復方法是停止購買美國商品。事實上，今次貿易戰期間，美國各州對中國的出口幾乎都下降，其中尤以農業、工業州受到的打擊最嚴重，農場破產率今年急飆24%。美國農業事務聯合會近期發表的報告也顯示，農民今年近40%收入來自保險或政府援助。

不過，美國農民及相關供應商已適應了，並開始找新客戶。因此，中國已難在商品上報復。

【拋售美債已冇用】

中國另一招是「拋售美債」，這被視為「金融核武」，因中國是美國第2大債主，僅次於日本。

不過，史密斯認為，美國根本不需要中國政府的資金。回看2015至2016年，中國走資了1萬億美元，其中不少為美債。若美國真得如此倚賴中國政府資金，美債孳息率應該升，但事實是下滑。

因此，他覺得，如果當時拋售美債也沒有明顯影響的話，現在影響可能也不大，反而中國會因外儲不足而有機會發生金融危機，即貨幣急貶，再破壞金融體系及經濟。

【拋售美債已冇用】

接下來是稀土，因中國佔全球稀土出口達90%，這是科技產品的必需原材料。不過，史密斯也認為目前威脅不大，美國能應付。

【還有甚麼招數？】

那麼，中國還有甚麼報復招數？史密斯認為，中國確實仍有「其他武器」，就是真正的武器──軍事行動！

【基辛格：在冷戰山腳】

美國前國務卿基辛格早前也警告，中美正處於「冷戰的山腳下」，如果任憑局勢發展，這場衝突可能會較第一次世界大戰更嚴重。

他說：「在我看來，經過一段相對緊張的時期後，雙方明確了解其政治根源，並共同承諾克服這些根源，這點尤為重要。現在為時還不算太晚，因為我們還在冷戰的山腳下。希望貿易談判會成為兩國之間展開政治磋商的機會。」

他稱：「我希望貿易談判能取得成功並支持其取得成功，但每個人都知道，貿易談判只能是我希望展開的政治討論的一個小小的開始。中國和美國的體量超過蘇聯和美國，中國是一個經濟大國，我們也是，因此我們在世界各地注定會彼此踩到對方的腳。」

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