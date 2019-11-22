【中環剝花生】下周睇實阿里巴巴同人權法案？

內地科技巨企阿里巴巴在港招股獲熱捧，即使入場費近兩萬元，公開發售仍獲超購40倍。不過阿里巴巴因是第二上市的同股不同權企業，暫時無緣港股通；阿里上市初期並無北水眷顧，股價會點走？抽到嘅投資者又應該點部署？

另外，美國眾議院及參議院通過《香港人權與民主法案》，有消息指總統特朗普打算簽署法案，外界關注，法案或者會令中美更難達成第一階段貿易協議。如果真係執行法案，中港股市又會點受影響？

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