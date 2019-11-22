全球經貿戰：中美難12月15日前達成協議
2019年11月22日 17:27
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(美聯社圖片)
外國傳媒報道，美國商會執行副會長兼國際事務執行主任Myron Brilliant表示，中美可能不會在12月15日美國加徵額外關稅前，達成貿易協議。
他說：「我向(中國副總理劉鶴)解釋，你將不得不作些讓步，中國必須在最後一攬子計劃中提出更多建議。這已是過去兩年多，我與劉鶴的第6次會面。我對他說不要過火，中國想想看到撤回關稅，這亦是美國商界願意看到的。不過，我們不會看到首階段貿易協議會撤銷所有關稅。」
他指出，目前時間緊迫，只剩下數周，不能肯定會否在12月15日前完成協議，目前盼望會延遲實施關稅。
至於關稅應該撤銷多少，他說：「我們是需要看到撤回部分關稅，我相信9月1日、涉及1,120億美元的關稅可以撤回，中國亦應該不會奢望撤回更多。」
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