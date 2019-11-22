外媒：Apple過去三年花近1800萬美元於遊說上

外媒報道引述美國Center for Responsive Politics的數據指，蘋果公司(Apple Inc.)過去三年用於遊說的總支出接近1,800萬美元。有文件更顯示，Apple上周聘請與美國總統特朗普關係密切的米勒(Jeffrey Miller)任說客，遊說美國政府不要對iPhone零部件，以及其他蘋果公司產品徵收關稅。

面對一年多的中美貿戰，站在夾縫之中的蘋果公司積極進行遊說，以免戰火帶來巨大影響。不過，相對於其他美國科企，Apple在這方面的「投資」仍然偏低，微軟(Microsoft)在期內的遊說支出達2,400萬美元、Facebook達3,200萬美元，而Google母公司Alphabet在這方面的「投資」，更高達4,700萬美元。

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