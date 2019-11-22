終認命！埃克森美孚減磅　擬售近2千億元資產

國際油價自2014年崩潰後，大型油企紛紛剝離上游資產，轉而加大投資新能源和電力的投資，但步伐緩慢的埃克森美孚(Exxon Mobile)，一直似對油氣業務仍保持樂觀。

外國媒體報道，該公司正作出改變，計劃出售多處油氣田資產，覆蓋歐亞非三大洲至少11個國家，總價值高達250億美元(約1,950億港元)，將是公司數十年以來，規模最大的一次資產出售計劃。

這些資產具體包括：歐洲地區位於英國北海、德國和羅馬尼亞的業務；東南亞地區涉及印尼和馬來西亞的資產；非洲地區涉及乍得、赤道幾內亞和部分尼日利亞的油氣資產。

事實上，近年英國石油、殼牌等國際油氣巨頭相繼剝離資產。殼牌在2014年和2015年出售超過200億美元資產，轉而收購英國天然氣集團；據報，2010年以來，英國石油出售規模逾650億美元。

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