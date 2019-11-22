銷情熾熱！AirPods全年付運量料倍增

外媒引述消息人士指，蘋果公司(Apple Inc.)的無線耳機AirPods今年銷情超乎理想，預期全年付運量較去年跳升1倍至6,000萬部，需求在新型號AirPods Pro於10月面世後尤其加速。

Counterpoint Research指出，其實到8月底時，AirPods已明顯成為全球市場領導者，付運量拋離其他競爭產品，當中包括同由Apple出品的Beats Powerbeats Pro。AirPods在2016年面世，今年3月推出售價199美元的升級版。

iPhone銷售見頂下，可穿戴設備包括AirPods及Apple Watch近年對Apple的銷售愈益重要。這些產品連同Beats、Home Pod及Apple TV在過去一季合共帶來65億美元收入，增長54%，反觀，iPhone收入由去年同期的368億美元降至334億美元。

另一方面，AirPods的主要潛在競爭對手──微軟Surface EarBuds，將會押後至明年春天才面世，較原定今年內延遲，意味會錯過年尾假期銷售旺季。Surface EarBuds與AirPods Pro同售249美元，該款無線耳機今年較早前發布，與語音助理結合，並可控制微軟的軟件如PowerPoint。

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