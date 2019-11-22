華爾街預言家：聯儲將永遠QE　金價會跑贏股市

外國傳媒報道，歐洲太平洋資本行政總裁、有「華爾街預言家」之稱的Peter Schiff發出最新警告，美國聯儲局在「刺激泡沫」做得很好，最終會非常糟糕。

聯儲局一直強調目前是「非QE式擴表」，但Peter Schiff指出，該局今年不僅減息3次，還啟動了QE4(第4輪量化寬鬆)。他又指當聯儲局推出QE3時，投資者仍然愚蠢到相信那是最後一次，之後聯儲承諾「縮表」，但實際上並沒有成功。

Schiff續指，市場很快就會發現QE是永久性的，資產負債表永遠不會真正減少。資產負債表將持續增長，美元會面臨危機，令美國引爆一場主權債務風暴。

因此，他認為美股被嚴重高估了，又預期未來5到10年，金價的表現將明顯好過道指。

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