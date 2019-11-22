樓價UPDATES：青衣美景花園13年升值3倍

受同區新盤熱賣帶動，青衣美景花園本月錄5宗成交，平均實用呎價約1.3萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●黃大仙鑽嶺高層C室，實用面積223方呎，以一房兩廳間隔，向西面望開揚景。單位原叫租價1.3萬元，議價後以1.25萬元租出，實用呎租56.1元。若以業主2015年購入價401萬元計算，回報率約3.7厘。

●牛頭角淘大花園F座高層02室兩房戶，實用面積390方呎，擁不俗裝修，望內園景。上址原叫價660萬元，經商議後降至648萬元成交，實用呎價16,615元。原業主於2014年以429萬元入市，持貨至今帳面獲利約219萬元。

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新界區

●青衣美景花園10座中層D室，實用面積564方呎，為三房間隔，遠眺海景。上址8月底放盤，叫價720萬元，議價後剛以695萬元沽出，實用呎價12,323元。原業主於2006年9月以170萬元入市，期內升值約3.1倍。

●屯門新屯門中心9座高層B室，實用面積462方呎，間隔為兩房，獲同屋苑租客以492萬元購入，實用呎價10,649元屬市價。原業主於2004年以約78萬元購入，帳面獲利約414萬元。

●屯門䨇寓位於屯門碼頭區，以開揚向海作為賣點，主打中小型單位。屋苑南翼高層B室，實用面積276方呎，以開放式間隔。有區內人士因熟悉該區，見單位景觀理想，同時附有部分家電，無需大量添置，便決定預繳一年租金，以月租1.12萬元承租，實用呎租40.6元。

●屯門啟豐園1座高層C室兩房戶，實用面積325方呎，獲內地家長以1.05萬元租入，呎租為32.3元。該租客鍾情單位房間均向西南擁全海景，加上表明一次過預繳期內租金，業主願意減租1,500元，因此落實租用。

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