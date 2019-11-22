未見起色！第三季SONY手機全球市佔仍不足1%

外國媒體引述IDC的全球智能手機出貨量數據指，今年大刀闊斧改革手機業務的索尼(SONY)，似乎未能突圍，在第三季的全球市場分額連1%也不到。

數據顯示，SONY的Xperia系列智能手機，在今年7月至9月間的全球市場份額僅為0.167%，比市場預期可以達至接近2%相差甚遠。

不過，SONY似乎仍未有放棄手機市場的念頭，據了解，該公司將於明年上半年再發布新一代Xperia旗艦級智能手機，期望得從後趕上。

在智能手機市場一直於捱打局面的索尼，今年就決定關閉北京的手機廠，將生產線由中國轉至泰國；並由今明兩年逐步裁減手機部門的全球員工，規模達2000人。

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