特朗普屬意！聯儲理事大熱：沒看到央行須獨立性
2019年11月22日 20:37
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聯儲局外觀(美聯社圖片)
外國媒體報道，被指是美國總統特朗普最屬意的聯儲局理事人選之一、經濟學家謝爾頓(Judy Shelton)，早前在一個私人對話中，質疑聯儲局的這信條：不應該受政治左右。
謝爾頓是特朗普非正式顧問，曾公開表示聯儲局應該減息。她一直在主流經濟學以外，對貨幣政策的一些非傳統看法，已遭到批評。
報道稱，她在一個活動上向瑞銀全球宏觀顧問Beat Siegenthaler，談論了她對貨幣政策和聯儲局的看法。
她當時說：「在定義聯儲局在美國所扮演角色的法律中，我沒有看到哪裏提到獨立性。」她又稱，法律要求聯儲理事會與國會和總統攜手合作，實現美國的某些戰略經濟目標。
白宮尚未正式提名謝爾頓，但有意見指，可能被提名聯儲局理事的人，在參議院審議這任命前，公開發表講話的情況很罕見，質疑獨立性更罕見。
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