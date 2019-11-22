上市委員會決定將15家長期停牌公司除牌

另外，港交所去年實施打擊「向下炒」新規，該所指，具高度攤薄效應的集資活動已受到限制。

打擊借殼上市及殼股活動新規於今年10月實施，該所指，自近年採取更進取的方針後，上市公司建議進行的極端非常重大交易、反收購活動，以及非常重大收購事項數目均有所減少。

至於要求公司必需要有足夠的業務及資產才能繼續上市，該所發現少數公司不符合新規定。這些公司一般持有大量的證券，又或持有產生收入不多的投資物業。該所已去信這些公司，並給予過渡期(至明年10月1日)作出安排以符合新規。

另外，自今年1月起，如獨立非執董將出任第7家上市公司的董事，公司需在致股東通函中解釋原因。截至今年6月，有超過40人在逾350家上市公司當中擔任7家或以上上市公司的董事，其中逾20%的上市公司建議於股東周年大會重選這些董事。該所發現不少公司未能於股東大會通函中披露有關事宜。

－－－－－－