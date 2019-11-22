日央行前行長：放水冇用！全球日本化　問題在於...

外地媒體報道，在2008年至2013年期間出任日本央行行長的白川方明警告，發達國家在2008年金融海嘯後，所實施的持續貨幣寬鬆政策，已讓全球央行的貨幣政策操作空間愈來愈有限，目前面對的不是放水不足，而是嚴峻的結構性問題，關鍵在於如何解決人口老化及人均生產力增長不足。

事實上，目前市場人士普遍擔心發達國家步上日本後塵，被視為「日本化」(Japanification)。以歐元區為例，2008年後，短期利率與日本一樣是「負」，且經濟低增長及低通脹，形成「三低困局」。

就此，白川直言：「我們已困在零利率環境之中。」他稱，央行擔當流動性最終供應者的角色，當美國聯儲局發動第一次量化寬鬆(QE1)，以避免金融系統崩潰，是有效的，但如果將QE1，與之後的QE2及QE3相比，後者的刺激效果就不如預期。事實上，1990年代的日本與2007年以後的歐美並無明顯差別。

那麼，為何QE對整體經濟效果有限？白川解釋，因長期的低利率環境降低企業融資成本，導致資產價格持續上漲，其實只是將「明日的需求，用在今天」，但未來需求總有用完的一日。再者，若其他國家一齊放水，效果就會互相抵銷，形成經濟結構性低增長。

白川直言，工作人口減少才是經濟的最大挑戰，經濟最大挑戰是可持續問題，關鍵在於如何提高生產力，而不是靠放水。

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