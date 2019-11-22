美國及亞洲風投湧向歐洲 原因是...

外國媒體報道，歐洲初創企業正獲得大量的來自美國及亞洲的融資，分析稱不單只是投資者要對衝中美貿易戰。

風險投資公司Atomico在一份報告中表示，今年到目前為止，歐洲啟動的新一輪融資中，有20%以上是來自美國或亞洲投資者，而2015年這個比例僅為10%。

Atomico合夥人兼研究主管Tom Wehmeier表示，中美貿易戰使歐洲看起來像是一個相對安全的中間地帶。話雖如此，若投資者不相信歐洲能帶來同等的回報甚至超過其在國，他們就不會來投資的。

事實上，歐洲初創企業的融資規模正急劇上升，2019年區內公司獲得340億美元投資，雖然美國和亞洲初創企業的總體融資規模仍超越歐洲，但差距正在縮小。

上述報告指出，以前態度猶豫的歐洲機構投資者正充分參與，企業估值增加，都是信號反映歐洲的機會和企業質素。

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