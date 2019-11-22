夜市UPDATES：憂慮紓緩美股彈80點　港夜期高水

市場紓緩中美首階段貿易協議難產的憂慮，美股連跌3日後反彈，道指目前報27,848點，升81點或0.29%；標指報3,110點，升6點或0.22%；納指報8,527點，升20點或0.25%。

中國善意獲得回應，美國總統特朗普表示雙方「非常接近」達成貿易協議。消息刺激港股期指夜市跟隨做好，目前報26,629點，升6點，高水34點。

此前中國領導人表示，希望在互相尊重及平等的基礎上，與美方達成首階段貿易協議，但表明中方不會害怕在貿易中反擊。

數據方面，美國11月Markit製造業PMI和服務業PMI初值表現均好於預期，美國11月密歇根大學消費者信心指數終值報96.8，好過市場預期，這進一步證明最近美國經濟的疲軟時期可能已經過去。

投資者同時留意明年的投資主題，大行高盛稱，全球經濟和企業盈利將在2020年趨穩，即便主要央行政策基本保持不變，高風險資產也將迎來勃勃生機。該行明年的市場主題包括：增長企穩、週期性股票上漲、債券「小熊市」。

歐洲方面，歐元區最大經濟體德國已在第三財季恢復增長，歐股三大指數向好，當中英股升1.4%；德股升0.3%；法股升0.41%。

【22:30】投資者觀望中美貿易談判進展，美股周五早段靠穩，道指高開64點，報27,831點，納指升25點，至8,531點。

美銀美林引述EPFR Global數字顯示，截至11月20日為止一周，全球股票基金走資15億美元，當中，美股基金錄得41億美元資金流出，6周最多，日本及歐股基金均走資8億美元，新興市場股票基金則吸資26億美元。至於債券基金吸資70億美元，連續46周錄得資金流入。

公司業績方面，服裝品牌Gap截至11月2日止第3季扣除一次性項目後每股賺53美仙，較預期高出2美仙，收入減少2.2%至40億美元，但仍好過預期。該公司並重申分拆Old Navy品牌，股價早段升1.05%至16.39美元。

運動用品零售商Foot Locker第3季經調整後每股賺1.13美元，好過預期的1.07美元，期內同店銷售亦恢復增長5.7%，但股價早段仍挫7.83%至38.22美元。

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