華爾街最佳亞洲專家：中美首階段協議將非常空洞

外國傳媒報道，今年以來多次估中貿易戰去向、被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席、現任耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)最新警告，中美首階段貿易協議是「空洞」、「有缺陷」，以及「荒謬」，將是非常空洞的協議。

他說：「這是政治上的權宜之計，特別是美國總統面對着國內龐大的政治壓力。要透過協議解決貿易失衡問題是荒謬的。自從一年半前，美國開始徵收中國額外關稅後，結構性問題一直未解決，明顯反映關稅是膚淺，不能結束兩國之間真正的衝突。」

他又批評美國想解決對中國的貿易問題是有缺陷的，因美國與102個國家有貿易赤字問題，只是將赤字帶到其他地方。

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