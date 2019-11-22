新股專輯：Kidztech、久久王遞上市申請

中國智能互動式娛樂產品供應商Kidztech向聯交所遞交主板上市申請，脈搏資本為獨家保薦人。

據初步招股文件，截至今年8月底止8個月，該公司盈利3,063.2萬元人民幣，按年飆升1.71倍；收入按年增加40.74%至2.1億元人民幣，其中智能玩具佔比達73.7%；毛利率按年增加3.4個百分點至37.3%。

集團集資所得將為擴張計劃提供資金；用於維持並鞏固與現有客戶的關係；用於一般補充營運資金及其他一般公司用途。

另外，中國福建零食製造商久久王食品，以及中國家居裝飾品生產商曠世控股，則再次向聯交所遞交主板上市申請。

馬來西亞互聯網管理服務提供商Nomad Technologies已通過GEM板上市聆訊，預期短期內展開招股程序。

據更新後初步招股文件，該公司截至今年6月底止全年溢利及全面收入總額854.1萬馬來西亞元，按年倒退11.64%；收入按年增長12.88%至4,135.31萬元馬來西亞元，其中50.3%來自網絡支援服務。

集團集資所得將實行雲端數據內容管理解決方案；購買額外硬件以提供雲端安全服務；災難復原中心及備用數據中心，以及成為網絡服務提供商；馬來西亞吉隆坡設立分支辦公室；加強人力以配合預期的擴展計劃；推廣業務以獲取更多行業市場份額等。

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