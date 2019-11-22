利嘉閣：屋苑預約睇樓量回落至施政報告前水平

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，二手市場「筍盤」欠奉，加上中美貿易戰反覆未明，而社會亂局暫未平息，令買家入市意欲依然疲弱，周六及周日(23、24日)周末屋苑預約睇樓量續跌；該行估算全港50個指標屋苑共錄1,310組客戶於本周末預約睇樓，按周微跌1.1%，連跌三周，重返10月中《施政報告》放寬按揭前的水平。

按地區劃分，九龍區的睇樓量跌幅較顯著，該區21個指標屋苑於周末暫錄515組客戶預約睇樓，按周急跌4.6%。港島區8個指標屋苑於周末暫錄195組客戶預約睇樓，按周下跌2.5%。

至於新界區，21個指標屋苑於周末暫錄600組客戶預約睇樓，按周反彈2.6%。利嘉閣地產首席聯席董事招權峰表示，受社會事件影響，之前數周大埔中心睇樓量受壓，但預計本周末交通較為通順，增加買家出門睇樓意欲，周末預約參觀客量明顯回升。招權峰指出，屋苑業主叫價硬淨，議價幅度只有約5%，但買家普遍希望減價15%以上，料短期市況仍會較為拉鋸。他表示，本月至今，大埔中心暫錄5宗成交。

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