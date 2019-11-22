【教主都係】Apple有50%員工無大學學歷
2019年11月22日 23:32
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(Getty Images圖片)
美國總統特朗普參觀了蘋果公司(Apple Inc.)位於美國德州的新工廠，以彰顯他「重返美國」，創造就業機會倡議的成功。隨後，蘋果公司行政總裁Tim Cook在訪問時講述了一些Apple招聘的標準。
他指出，學歷不是他們考量的第一要素，Apple有50%的員工沒有上完大學，而公司看中的是能力而不是學歷。他又指創辦人「蘋果教主」Steve Jobs也沒有大學學歷，一樣可以帶領Apple走向輝煌時期。
事實上，Apple另一位聯合創始人Steve Wozniak都是經歷各種困難才能完成大學畢業，這也是在某程度上斷定了Apple在招聘方面的文化。
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