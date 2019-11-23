東方日報B1：放寬按揭打擊大　迷你盤冧價無人吼

政府放寬按揭保險上限，用家可以九成按揭購買較大單位，頓時令迷你單位乏人問津，即使業主減價亦無人接貨。紅磡環海‧東岸一個實用面積194方呎單位劈價易手，更較兩個月前低約6%。佐敦單幢樓都會名軒有單位願意蝕40萬元甩貨。有投資者直言，迷你盤未來會無價無市。

環海‧東岸單位以開放式為主，由於入場門檻低，過往交投活躍，今年3月曾經錄得逾50宗買賣。不過，中原葉文浩表示，項目在本月暫僅錄1宗成交，單位為1A座低層M室，叫價425萬元，最終減價20萬元，至405萬元售出，呎價約20,876元。據了解，同類單位今年9月期間售價仍達430萬元。

事實上，政府10月中公布放寬按保，買樓首期驟減，細單位頓時變得不吸引。不少提供較大面積單位的藍籌屋苑交投增加，並刺激樓價上升。如與上述項目同區的黃埔花園，一個實用面積389方呎兩房單位，近期成交價普遍回升至690萬元，較兩個月前上漲約4至5%。

葉氏又指，上月中開始紅磡二手樓成交集中為樓價800萬元或以上物業。而環海‧東岸不少業主已主動降價，幅度至少有3%。目前該物業有約190個買賣盤源，入場費由420萬元起，較今年中低約5%。

新界迷你戶曾為上車客熱捧目標。中原王勤學表示，元朗尚築開放式單位屬區內少數樓價低於400萬元的選擇，由於項目樓齡新，在樓按未放寬前，極受用家追捧。

然而，他表示，在新措施下買家有能力購買面積較大的單位，所以尚築查詢量已大跌至少50%。11月暫時只錄得1宗買賣。該屋苑現有約30個單位放盤，叫價最低380萬元，單位為實用面積208方呎開放式戶，入場費較之前低約5%。

至於大埔嵐山納米單位，在11月仍未發市。金浚地產鄧柱烽透露，該類單位去年做價最高達401萬元。但上月底一個165方呎單位，成交價已跌穿300萬元，只售298萬元。現時有約10個單位放盤，入場單位為3座一個中層H室，減價20萬元，現時以360萬元放售。

此外，部分迷你單位業主願意蝕讓。世紀21卓建李建華指出，佐敦都會名軒已近四個月未錄成交，目前有約16個買賣盤，包括低層一個實用面積220方呎單位，去年叫價530萬元放售，最新減至438萬元求售，低過四年前購入價的478萬元。

至於同區珀‧軒在9月之後都未聞買賣，現時有約29個放盤，當中一個中低層實用面積248方呎單位，3月時叫價620萬元，本月減至550萬元求售，較2013年購入價帳面只高出5萬元，扣除使費料無錢賺。

對於迷你單位熱潮退減，資深投資者吳龍飛認為，未來該類物業「死路一條」，買樓首期減少下，用家對面積100至200餘方呎單位需求大減。而日後新供應預期都會以至少300方呎或以上單位為主，在選擇增加之下，納米樓市場不會再有成交。

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