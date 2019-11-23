歐元區有運行？德銀CEO：支持歐元區財政刺激政策

外媒報道，德意志銀行行政總裁Christian Sewing表示，支持新任歐洲央行行長拉加德的看法，要推出歐元區財政刺激政策。

Sewing認為，歐元區政府的即財政政策不應僅僅局限於「公共支出的集中方向」，而應著重於整體結構。他續說，拉加德看出了正確的基調，「我們(歐元區)需要投資於電子基建，我們需要投資於教育。我們有能力做得更多。」

事實上，自歐元區實施負利率以來，19個成員區之中，有財政盈餘的國家一直希望提升財政政策空間，以刺激開支。不過，雖然德國和荷蘭有足夠的財政空間來增加支出，但卻不願增加其債務水平。

較早前，拉加德發表上任後首個演說，提出「新的歐元區政策組合」，包括擴大投資來應對目前面對的挑戰。

她指，歐元區需要在區內推動經濟增長；增加內部需求及加大投資，以抵銷在貿易戰下，貿易增長不穩對經濟的影響。

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