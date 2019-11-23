否認賭冧市！鱷王：沒有押注股市下跌淨倉位

據報全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)押注明年3月前出現冧市，該基金創辦人、有「鱷王」之稱的達利奧(Ray Dalio)在社交平台回應指，「我想明確地說，我們沒有任何押注股市下跌的淨倉位。」

稍早前，外媒引述消息指，橋水斥資15億美元(約117億港元)購入標指及歐股指數Euro Stoxx 50的認沽期權合約，押注明年3月前出現冧市。不過，金額僅佔該基金1,500億美元管理資產約1%。

橋水其後在一份聲明中表示，有關持倉經常是相互關聯的，主要是作為對沖，並且經常變動。該基金指：「通過任何單一時刻的單一倉位來推斷其背後動機都是錯誤的。」橋水還補充稱，目前沒有對美國政治發展進行押注的立場。

事實上，最近一些著名基金經理警告，一旦主張向有錢人大舉徵稅的美國參議員沃倫(Elizabeth Warren)，成為民主黨總統參選人或當選總統，美股將會下瀉。

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