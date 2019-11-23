美股收市：道指漲109點　標指結束6周連升

投資者觀望中美貿易談判進展，美國股市周五做好，但全星期仍錄得跌幅。道指收報27,875點，升109點或0.39%；標指收報3,110點，升6點或0.22%；納指收報8,519點，升13點或0.16%。

全星期計，道指、標指、納指分別累跌0.46%、0.33%和0.25%。標指和納指分別結束連續6周和7周的升勢。

個股方面，據報蘋果公司(Apple Inc.)旗下耳機出貨量大增一倍至6,000萬部，其中AirPods Pro大受歡迎。Apple股價周五收市跌0.08%。

服裝品牌Gap上季收入減少逾2%，但仍好過預期，股價收漲4.47%。

美國總統特朗普周五接受外媒訪問時表示，中美雙方「非常接近」達成貿易協議。此前中國領導人表示，希望在互相尊重及平等的基礎上，與美方達成首階段貿易協議，但表明中方不會害怕在貿易中反擊。

數據方面，美國11月Markit製造業PMI和服務業PMI初值表現均好於預期，美國11月密歇根大學消費者信心指數終值報96.8，好過市場預期，這進一步證明最近美國經濟的疲軟時期可能已經過去。

美銀美林引述EPFR Global數字顯示，截至11月20日為止一周，全球股票基金走資15億美元，當中，美股基金錄得41億美元資金流出，6周最多，日本及歐股基金均走資8億美元，新興市場股票基金則吸資26億美元。至於債券基金吸資70億美元，連續46周錄得資金流入。

投資者同時留意明年的投資主題，大行高盛稱，全球經濟和企業盈利將在2020年趨穩，即便主要央行政策基本保持不變，高風險資產也將迎來勃勃生機。

該行明年的市場主題包括：增長企穩、周期性股票上漲、債券「小熊市」。

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