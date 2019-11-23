比特幣挫至6個月低位　分析料非撈底時機

虛擬貨幣比特幣(Bitcoin)拋售加劇，跌至逾6個月低位，根據CryptoCompare數據，過去24小時一度挫10.73%，低見6,807美元，其後跌幅收窄，重上7,000美元心理關口，最新報7,262美元，跌4.76%。

分析指出，比特幣自4月以來首次跌穿200天移動平均線而沒有反彈，表明交易員認為失守該平均線是一種疲軟迹象，並非買入機會。

社交投資及網上交易平台eToro前高級市場分析師Mati Greenspan認為，市場普遍存在冷漠、低落的情緒。雖然中國領導人指中國需要擁抱區塊鏈令市場感到興奮，但相關情緒已經消退，市場正在回歸中國國家主席10月底發表上述言論前的水平。

此外，中國人民銀行上海總部周五(22日)表示，近日在區塊鏈技術推廣宣傳過程中，虛擬貨幣炒作有抬頭迹象。下一步將對轄內虛擬貨幣業務活動進行持續監測，一經發現立即處置，「打早打小，防患於未然。」

人行指出，投資者如發現各種形式的虛擬貨幣業務活動，以及通過部署境外伺服器繼續面向境內居民開展ICO及虛擬貨幣交易業務的組織或個人，可向監管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向公安機關報案。

－－－－－－